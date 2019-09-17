Адвокат сообщил, что Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом»

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Адвокат Юрий Падалко сообщил, что вышедший из колонии футболист Александр Кокорин подписал новый контракт с санкт-петербургским клубом «Зенит».
Адвокат сообщил, что Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом»
  • © Илья Питалёв/РИА Новости

«У Мамаева действующий контракт с футбольным клубом «Краснодар», у Кокорина буквально вчера заключено трудовое соглашение с «Зенитом». Я вам озвучил официальную информацию. С «Зенитом» заключено соглашение у Кокорина, он приступит к тренировкам по согласованию с клубом», — заявил Падалко.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО. 

Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии.

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