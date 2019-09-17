Адвокат сообщил, что Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом»

Адвокат Юрий Падалко сообщил, что вышедший из колонии футболист Александр Кокорин подписал новый контракт с санкт-петербургским клубом «Зенит».

«У Мамаева действующий контракт с футбольным клубом «Краснодар», у Кокорина буквально вчера заключено трудовое соглашение с «Зенитом». Я вам озвучил официальную информацию. С «Зенитом» заключено соглашение у Кокорина, он приступит к тренировкам по согласованию с клубом», — заявил Падалко.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО.

Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии.