Адвокат сообщил, что Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом»
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«У Мамаева действующий контракт с футбольным клубом «Краснодар», у Кокорина буквально вчера заключено трудовое соглашение с «Зенитом». Я вам озвучил официальную информацию. С «Зенитом» заключено соглашение у Кокорина, он приступит к тренировкам по согласованию с клубом», — заявил Падалко.
6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО.
Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.
Ранее сообщалось, что отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии.