Кокорин и Мамаев останутся под контролем полиции до конца года

Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, вышедшие из колонии по УДО, до конца текущего года останутся под контролем правоохранительных органов.

По словам адвоката Юрия Падалко, сразу после выхода из колонии игрокам предстоит зарегистрироваться по месту жительства в отделе внутренних дел.

«За ними будет осуществлён контроль до ноября-декабря», — добавил адвокат.

Он отметил, что не может предоставить информацию об ограничении для футболистов относительно выезда за границу.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО.

Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.

Ранее адвокат сообщил, что Кокорин подписал контракт с «Зенитом».