Кокорин и Мамаев останутся под контролем полиции до конца года
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- РИА Новости
По словам адвоката Юрия Падалко, сразу после выхода из колонии игрокам предстоит зарегистрироваться по месту жительства в отделе внутренних дел.
«За ними будет осуществлён контроль до ноября-декабря», — добавил адвокат.
Он отметил, что не может предоставить информацию об ограничении для футболистов относительно выезда за границу.
6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО.
Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.
Ранее адвокат сообщил, что Кокорин подписал контракт с «Зенитом».