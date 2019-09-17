Кокорин и Мамаев останутся под контролем полиции до конца года

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Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, вышедшие из колонии по УДО, до конца текущего года останутся под контролем правоохранительных органов.
Кокорин и Мамаев останутся под контролем полиции до конца года
  • © Илья Питалёв
  • РИА Новости

По словам адвоката Юрия Падалко, сразу после выхода из колонии игрокам предстоит зарегистрироваться по месту жительства в отделе внутренних дел.

«За ними будет осуществлён контроль до ноября-декабря», — добавил адвокат.

Он отметил, что не может предоставить информацию об ограничении для футболистов относительно выезда за границу.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО. 

Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.

Ранее адвокат сообщил, что Кокорин подписал контракт с «Зенитом».

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