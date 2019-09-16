СМИ: «Оренбург» отказался назначить Карреру наставником команды
- РИА Новости
Об этом сообщает «Чемпионат».
Отмечается, что Каррера уже второй раз пытался найти работу в «Оренбурге».
Сам специалист заявлял, что не получал предложений от клубов из России, а вёл переговоры только с коллективом из Ирана, договориться с которым не удалось.
Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России, а также выиграли Суперкубок страны.
«Оренбург» с 2017 года тренирует Владимир Федотов.
Ранее Каррера рассказал о необычном случае перед матчем с «Уралом» в конце сезона-2017/18.