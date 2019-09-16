СМИ: «Оренбург» отказался назначить Карреру наставником команды

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Бывший главный тренер московского «Спартака» итальянец Массимо Каррера предлагал руководству футбольного клуба «Оренбург» свои услуги, но получил отказ.
СМИ: «Оренбург» отказался назначить Карреру наставником команды
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Каррера уже второй раз пытался найти работу в «Оренбурге». 

Сам специалист заявлял, что не получал предложений от клубов из России, а вёл переговоры только с коллективом из Ирана, договориться с которым не удалось.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России, а также выиграли Суперкубок страны.

«Оренбург» с 2017 года тренирует Владимир Федотов.

Ранее Каррера рассказал о необычном случае перед матчем с «Уралом» в конце сезона-2017/18.

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