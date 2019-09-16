СМИ: «Оренбург» отказался назначить Карреру наставником команды

Бывший главный тренер московского «Спартака» итальянец Массимо Каррера предлагал руководству футбольного клуба «Оренбург» свои услуги, но получил отказ.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Каррера уже второй раз пытался найти работу в «Оренбурге».

Сам специалист заявлял, что не получал предложений от клубов из России, а вёл переговоры только с коллективом из Ирана, договориться с которым не удалось.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России, а также выиграли Суперкубок страны.

«Оренбург» с 2017 года тренирует Владимир Федотов.

Ранее Каррера рассказал о необычном случае перед матчем с «Уралом» в конце сезона-2017/18.