Каррера рассказал о необычном случае перед матчем с «Уралом» в конце сезона-2017/18

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о необычном инциденте, произошедшем перед матчем с екатеринбургским «Уралом» в концовке сезона-2017/18, после которого у команды пошёл сильный спад результатов.
Каррера рассказал о необычном случае перед матчем с «Уралом» в конце сезона-2017/18
  • Reuters

«Никогда этого не говорил: произошёл определённый момент перед игрой. Я совершил ошибку: выставил на поле четыре русских игрока, то есть не вписался в лимит», — приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что тем игроком, которого он не включил в состав, был Денис Глушаков, которого он ещё перед игрой решил перевести в ротацию.

«Когда мне сказали, что нужен ещё один русский, я поставил Глушакова. Я не знаю, нашептал ли ему кто-то. Тот матч мы провели плохо, вся команда. Он навредил всей команде», — добавил итальянский специалист.

В итоге «Спартак» провалил концовку сезона, вылетев из Кубка России по результатам матча с «Тосно» и потеряв шансы занять второе место в чемпионате. Итальянец был отправлен в отставку в октябре 2018 года.

Ранее Каррера заявил, что не получал предложений от клубов из России.

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