Каррера заявил, что не получал предложений от клубов из России

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о поступавших ему предложениях, в том числе от российских клубов.
Каррера заявил, что не получал предложений от клубов из России
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Предложения «Динамо» и «Оренбурга»? Все конкретные предложения, которые мне поступали, — не из России, так что с теми клубами, которые вы назвали, меня связывают только слухи. Что касается Ирана — да, было предложение, которое я не принял. Мне не понравился сам проект», — приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что готов рассмотреть любое предложение от любого клуба, если предложенный проект будет ему интересен.

«Я могу принять любую команду, главное, чтобы можно было построить что-то важное. Поэтому не исключаю никакие команды — как в России, так и за рубежом», — добавил итальянский специалист.

Каррера возглавлял московский «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России в 2017-м.

Ранее сообщалось, что Андрей Червиченко считает бредом слухи о возможном возвращении Массимо Карреры в «Спартак».

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