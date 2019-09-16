Стало известно ориентировочное время выхода Кокорина и Мамаева на свободу

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Начальник пресс-службы УФСИН по Белгородской области Ксения Белоусова поделилась подробностями предстоящего освобождения из колонии футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Стало известно ориентировочное время выхода Кокорина и Мамаева на свободу
  • РИА Новости

«По закону освободить по УДО Кокорина и Мамаева должны в первой половине дня. Это может произойти начиная с подъёма и до обеда», — приводит слова Белоусовой «Чемпионат».

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО. Они должны выйти на свободу 17 сентября.

Ранее сообщалось, что ОНК попросила прокуратуру проверить взыскания Протасовицкому из-за расправленной кровати в СИЗО.

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