Стало известно ориентировочное время выхода Кокорина и Мамаева на свободу
- РИА Новости
«По закону освободить по УДО Кокорина и Мамаева должны в первой половине дня. Это может произойти начиная с подъёма и до обеда», — приводит слова Белоусовой «Чемпионат».
6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО. Они должны выйти на свободу 17 сентября.
Ранее сообщалось, что ОНК попросила прокуратуру проверить взыскания Протасовицкому из-за расправленной кровати в СИЗО.