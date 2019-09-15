СМИ: 10-летнего болельщика сбила машина во время 19-го этапа «Вуэльты»

Во время 19-го этапа престижной веломногодневки гранд-тура «Вуэльта» произошёл инцидент с несовершеннолетним болельщиком.

Как сообщает AS, десятилетнего мальчика сбил автомобиль одной из команд.

Отмечается, что ребёнок был незамедлительно госпитализирован, однако подробности о состоянии его здоровья не уточняются, как и название команды, автомобиль которой стал участником инцидента.

Победителем этапа стал француз Реми Каванья из команды Deceuninck-Quick Step.

Ранее сообщалось, что Тадей Погачар победил на 20-м этапе «Вуэльты».