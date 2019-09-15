СМИ: 10-летнего болельщика сбила машина во время 19-го этапа «Вуэльты»
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Как сообщает AS, десятилетнего мальчика сбил автомобиль одной из команд.
Отмечается, что ребёнок был незамедлительно госпитализирован, однако подробности о состоянии его здоровья не уточняются, как и название команды, автомобиль которой стал участником инцидента.
Победителем этапа стал француз Реми Каванья из команды Deceuninck-Quick Step.
Ранее сообщалось, что Тадей Погачар победил на 20-м этапе «Вуэльты».