Словенский велогонщик Погачар победил на 20-м этапе «Вуэльты»

Словенский пилот команды UAE Team Emirates Тадей Погачар занял первое место на 20-м этапе престижной многодневной велогонки «Вуэльта».

Погачар преодолел дистанцию от Аренас-де-Сан-Педро до в Платаформе-де-Гредос протяжённостью 190,4 км за 5 часов 16 минут 40 секунд.

Вторым стал испанец Алехандро Вальверде из Movistar, а замкнул тройку поляк Рафал Майка из Bora — Hansgrohe.

Лучшим из россиян стал Павел Кочетков из Katusha-Alpecin, занявший 108-е место. Его партнёр по команде Вячеслав Кузнецов стал 131-м. Ещё один российский гонщик Сергей Чернецкий из Caja Rural-Seguros RGA финишировал на 120-й позиции.

Лидером генеральной классификации перед последним этапом остаётся представитель Словении Примож Роглич из Jumbo-Visma.

Ранее француз Реми Каванья выиграл 19-й этап веломногодневки «Вуэльта».