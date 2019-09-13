Каванья выиграл 19-й этап веломногодневки «Вуэльта»

Француз Реми Каванья из команды Deceuninck — Quick-Step одержал победу на 19-м этапе третьего Гранд-тура сезона — «Вуэльты».

Каванья преодолел дистанцию 165,2 км за 3 часа 43 минуты 34 секунды.

Вторым финишировал ирландец Сэм Беннетт из BORA-hansgrohe. Тройку замкнул ещё один представитель Deceuninck — Quick-Step, чех Зденек Штыбар.

Лучшим из россиян стал Вячеслав Кузнецов из Katusha-Alpecin, занявший 103-е место. Его партнёр по команде Павел Кочетков — 132-й.

Сергей Чернецкий из Caja Rural-Seguros RGA финишировал на 152-м месте.

Словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma остался лидером генеральной классификации. Его преимущество над испанцем Алехандро Вальверде из Movistar составляет 2 минуты 50 секунд. Колумбиец Наиро Кинтана, также выступающий за Movistar, занимает третье место и уступает лидеру 3 минуты 31 секунду.

Ранее сообщалось, что Андрес Игита Гарсия победил на 18-м этапе велогонки «Вуэльта».