Колумбиец Гарсия победил на 18-м этапе велогонки «Вуэльта»
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Колумбиец преодолел 178 км 18-го этапа «Вуэльты» за 4:33:09. Второе место у словенца Приможа Роглича из команды Jumbo-Visma, третьим финишировал испанец Алехандро Вальверде (Movistar).
Роглич продолжает лидировать в общем зачёте «Вуэльты», вторым идёт Вальверде. Замыкает тройку лидеров общего зачёта колумбиец Наиро Кинтана из Movistar.
Ранее бельгийский велогонщик Жильбер победил на 17-м этапе «Вуэльты».