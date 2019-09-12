Колумбиец Гарсия победил на 18-м этапе велогонки «Вуэльта»

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Колумбийский велогонщик Серхио Андрес Игита Гарсия, представляющий команду EF Education First, победил на 18-м этапе многодневной шоссейной гонки «Вуэльта».
Колумбиец Гарсия победил на 18-м этапе велогонки «Вуэльта»
  • © Fotoreporter Sirotti Stefano, vi/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Колумбиец преодолел 178 км 18-го этапа «Вуэльты» за 4:33:09. Второе место у словенца Приможа Роглича из команды Jumbo-Visma, третьим финишировал испанец Алехандро Вальверде (Movistar).

Роглич продолжает лидировать в общем зачёте «Вуэльты», вторым идёт Вальверде. Замыкает тройку лидеров общего зачёта колумбиец Наиро Кинтана из Movistar.

Ранее бельгийский велогонщик Жильбер победил на 17-м этапе «Вуэльты».

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