Колумбиец Гарсия победил на 18-м этапе велогонки «Вуэльта»

Колумбийский велогонщик Серхио Андрес Игита Гарсия, представляющий команду EF Education First, победил на 18-м этапе многодневной шоссейной гонки «Вуэльта».

Колумбиец преодолел 178 км 18-го этапа «Вуэльты» за 4:33:09. Второе место у словенца Приможа Роглича из команды Jumbo-Visma, третьим финишировал испанец Алехандро Вальверде (Movistar).

Роглич продолжает лидировать в общем зачёте «Вуэльты», вторым идёт Вальверде. Замыкает тройку лидеров общего зачёта колумбиец Наиро Кинтана из Movistar.

Ранее бельгийский велогонщик Жильбер победил на 17-м этапе «Вуэльты».