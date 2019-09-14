Тренер Нурмагомедова оценил прогресс чемпиона UFC в стойке
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«Хабиб очень серьёзно прибавил в навыках бокса. К следующему бою мы ещё больше можем увидеть его в стойке», — цитирует наставника ТАСС.
По его словам, Нурмагомедов хотел больше показать свои боксёрские способности и в титульном поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби, но его отец Абдулманап Нурмагомедов настоял на том, чтобы строго действовать по его плану.
«Отец для него — главный человек в штабе», — подчеркнул Мендес.
В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее благотворительный фонд Порье поблагодарил Нурмагомедова за пожертвование.