Тренер Нурмагомедова оценил прогресс чемпиона UFC в стойке

Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес считает, что его подопечный сильно прибавил в своих навыках в стойке за последний год.

«Хабиб очень серьёзно прибавил в навыках бокса. К следующему бою мы ещё больше можем увидеть его в стойке», — цитирует наставника ТАСС.

По его словам, Нурмагомедов хотел больше показать свои боксёрские способности и в титульном поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби, но его отец Абдулманап Нурмагомедов настоял на том, чтобы строго действовать по его плану.

«Отец для него — главный человек в штабе», — подчеркнул Мендес.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее благотворительный фонд Порье поблагодарил Нурмагомедова за пожертвование.