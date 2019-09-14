Благотворительный фонд Порье поблагодарил Нурмагомедова за пожертвование

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Благотворительный фонд американского бойца смешанного стиля Дастина Порье The Good Fight выразил благодарность действующему чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову за его пожертвование.
Благотворительный фонд Порье поблагодарил Нурмагомедова за пожертвование
  • Gettyimages.ru

«Спасибо Хабибу Нурмагомедову за щедрое пожертвование фонду The Good Fight. Он является человеком слова. Этот вклад окажет помощь многим людям», — говорится в сообщении фонда в Twitter.

Нурмагомедов после победы над Порье на турнире UFC 242 пообещал поддержать фонд, переведя средства, вырученные от продажи футболки. Бойцы обменялись футболками по завершении поединка.

Ранее стало известно, о чём говорили Нурмагомедов и Порье после боя на UFC 242.

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