Благотворительный фонд Порье поблагодарил Нурмагомедова за пожертвование

Благотворительный фонд американского бойца смешанного стиля Дастина Порье The Good Fight выразил благодарность действующему чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову за его пожертвование.

«Спасибо Хабибу Нурмагомедову за щедрое пожертвование фонду The Good Fight. Он является человеком слова. Этот вклад окажет помощь многим людям», — говорится в сообщении фонда в Twitter.

Нурмагомедов после победы над Порье на турнире UFC 242 пообещал поддержать фонд, переведя средства, вырученные от продажи футболки. Бойцы обменялись футболками по завершении поединка.

Ранее стало известно, о чём говорили Нурмагомедов и Порье после боя на UFC 242.