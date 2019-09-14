Стало известно, о чём говорили Нурмагомедов и Порье после боя на UFC 242

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Стало известно, о чём чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье говорили сразу после завершения поединка на турнире в Абу-Даби.
Стало известно, о чём говорили Нурмагомедов и Порье после боя на UFC 242
  • © Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images

Расшифровка разговора бойцов опубликована на официальной странице UFC Russia в Instagram.

«Дастин, отличный бой, подожди, это подарок тебе, ты можешь продать это и передать выручку в свой благотворительный фонд», — сказал Нурмагомедов, на что Порье ответил: «Спасибо, я ценю это».

«Это будет хорошее дело», — добавил россиянин. Порье на это сказал: «Ты великий чемпион, спасибо тебе».

«Я продам эту футболку и перечислю деньги тебе — для благотворительности», — сказал Нурмагомедов.

«Спасибо, спасибо тебе, я знал, что ты хороший человек. Ты заслужил победу, ты чемпион», — заявил Порье, на что Нурмагомедов ответил: «Ты самый уважаемый боец для меня и моей семьи».

Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что Порье поблагодарил Нурмагомедова за тяжёлый жизненный урок.

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