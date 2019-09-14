СМИ: «Сочи» рассматривает вариант подписания контракта с Кокориным
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- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат», Кокорин может подписать соглашение с «Сочи» до зимы, набрать форму, а после этого вернуться в «Зенит».
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Мамаева.
Контракт Кокорина с «Зенитом» истёк минувшим летом. Тем не менее в «Зените» не раз говорили о готовности возвращения форварда.
Ранее в РФС рассказали, когда будет рассмотрен вопрос по контракту «Краснодара» с Мамаевым.