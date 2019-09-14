В РФС рассказали, когда будет рассмотрен вопрос по контракту «Краснодара» с Мамаевым
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«Точную дату мы определим после 17 сентября, когда вступит в силу решение об условно-досрочном освобождении и ответчик по этому делу будет на свободе», — цитирует председателя ТАСС.
По его словам, палата сможет известить Мамаева о заседании только после его выхода на свободу.
«Примерные сроки? Конец сентября», — добавил Берёзов.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Мамаева.
Ранее журналист Василий Уткин призвал выпустить на свободу друга Кокорина и Мамаева Протасовицкого.