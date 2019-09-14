Абдуллаев не сумел завоевать титул временного чемпиона мира WBC

Россиянин Заур Абдуллаев проиграл американцу Девину Хейни в бою за титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в лёгком весе.

Россиянин уступил американцу техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Для 25-летнего Абдуллаева это первое поражение на профессиональном ринге при 11 победах. В активе 20-летнего Хейни теперь 23 победы. Таким образом, американец стал обязательным претендентом на титул чемпиона WBC, принадлежащего украинцу Василию Ломаченко.

Ранее сообщалось, что Сергей Ковалёв поставит на кон боя с Саулем Альваресом свой титул чемпиона WBO.