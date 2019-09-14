Абдуллаев не сумел завоевать титул временного чемпиона мира WBC
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Россиянин уступил американцу техническим нокаутом в четвёртом раунде.
Для 25-летнего Абдуллаева это первое поражение на профессиональном ринге при 11 победах. В активе 20-летнего Хейни теперь 23 победы. Таким образом, американец стал обязательным претендентом на титул чемпиона WBC, принадлежащего украинцу Василию Ломаченко.
Ранее сообщалось, что Сергей Ковалёв поставит на кон боя с Саулем Альваресом свой титул чемпиона WBO.