Мостовой рассказал, когда Черышев решится на переход в РПЛ
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«Денису не привыкать, он побывал в различных ситуациях. У него сложная футбольная судьба, и тот факт, что он не сдался и не уехал в РПЛ, заставляет его уважать. Да, он может согласиться и стать главной звездой, получать огромную зарплату. Но он терпит, выгрызает своё место в составе, не разменивается на деньги. Возможно, он когда-нибудь решится на это, но не раньше чем когда ему исполнится 33 года. Не ждите», — подчеркнул Мостовой в интервью RT.
Денис Черышев является воспитанником мадридского «Реала» и на протяжении всей карьеры выступал в Испании.
Ранее Месси заявил об отсутствии желания уходить из «Барселоны».