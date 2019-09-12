Мостовой рассказал, когда Черышев решится на переход в РПЛ

Экс-футболист ряда испанских клубов Александр Мостовой уверен, что футболист Денис Черышев вряд ли захочет покидать Примеру и переезжать в Российскую премьер-лигу (РПЛ), несмотря на очередные трудности.

«Денису не привыкать, он побывал в различных ситуациях. У него сложная футбольная судьба, и тот факт, что он не сдался и не уехал в РПЛ, заставляет его уважать. Да, он может согласиться и стать главной звездой, получать огромную зарплату. Но он терпит, выгрызает своё место в составе, не разменивается на деньги. Возможно, он когда-нибудь решится на это, но не раньше чем когда ему исполнится 33 года. Не ждите», — подчеркнул Мостовой в интервью RT.

Денис Черышев является воспитанником мадридского «Реала» и на протяжении всей карьеры выступал в Испании.

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