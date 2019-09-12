Месси заявил, что не хочет уходить из «Барселоны»

Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не хочет покидать каталонский клуб.

«Барселона» — мой дом. Я не хочу уходить, но желаю побеждать», — приводит слова Месси Marca.

Месси является воспитанником «Барселоны». Вместе с каталонцами он десять раз становился чемпионом Испании, а также четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

До этого в СМИ появилась информация о желании аргентинца переехать в североамериканскую Высшую футбольную лигу (MLS) после окончания контракта с сине-гранатовыми, который истекает в 2021 году. Отмечалось, что одним из претендентов на Месси является клуб бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бэкхема «Интер Майами».

Ранее сообщалось, что Месси пропустит матч Примеры с «Валенсией».