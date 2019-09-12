СМИ: «Трактор» не может вылететь на матч в Китай из-за авиакомпании, нарушившей закон страны
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Как сообщает Sport24, по этой причине «ИрАэро» было запрещено получать разрешения на новые направления.
Отмечается, что самолёт с челябинской командой развернулся в воздухе над Хабаровском, после чего сел во Владивостоке.
«ИрАэро», по словам источника, имеет разрешение на полёт в Гуанчжоу, который находится в 180 км от Шэньчжэня. По этой причине клуб 13 сентября вылетит в Гуанчжоу.
Ранее заслуженный мастер спорта, эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Александр Гуськов высказался о двух поражениях магнитогорского «Металлурга» после увольнения Йозефа Яндача и назначения Ильи Воробьёва на пост главного тренера команды.