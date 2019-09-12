Гуськов о назначении Воробьёва в «Металлург»: он не волшебник

Заслуженный мастер спорта, эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Александр Гуськов высказался о двух поражениях магнитогорского «Металлурга» после увольнения Йозефа Яндача и назначения Ильи Воробьёва на пост главного тренера команды.

«В Магнитогорске идёт активная перестройка. Здесь момент больше в тренере, нужно понимать, что если взять и поменять тренера в начале сезона, то это не будет значить, что команда с ходу пойдёт вверх», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По его мнению, коллектив из Магнитогорска ещё придёт в себя. Он отметил, что команда не может сразу заиграть с приходом нового наставника, так как в ней собралось много новых людей, к которым нужен свой подход.

«Про Воробьёва и его назначение было много разговоров. Но он не волшебник, он не может сразу прийти и всё сделать», — сказал Гуськов.

В стартовых пяти матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» четырежды проиграл.

Ранее «Нефтехимик» разгромил «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.