Гуськов о назначении Воробьёва в «Металлург»: он не волшебник
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«В Магнитогорске идёт активная перестройка. Здесь момент больше в тренере, нужно понимать, что если взять и поменять тренера в начале сезона, то это не будет значить, что команда с ходу пойдёт вверх», — цитирует эксперта «Чемпионат».
По его мнению, коллектив из Магнитогорска ещё придёт в себя. Он отметил, что команда не может сразу заиграть с приходом нового наставника, так как в ней собралось много новых людей, к которым нужен свой подход.
«Про Воробьёва и его назначение было много разговоров. Но он не волшебник, он не может сразу прийти и всё сделать», — сказал Гуськов.
В стартовых пяти матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» четырежды проиграл.
Ранее «Нефтехимик» разгромил «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.