Экс-футболист сборной России Каряка назвал космосом игру Фернандеса

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Каряка выразил несогласие с мнением, согласно которому нынешнее поколение игроков национальной команды является далеко не самым талантливым в истории.

«Не знаю. По мне Марио Фернандес — просто космос. Может, играй кто за границей, резонанса было бы больше. Но пока у нас в Европе Головин да Денис Черышев, который там воспитывался», — цитирует эксперта «Советский спорт».

Он также уверен, что звёздами в лучших лигах мира могут стать братья Алексей и и Антон Миранчук. При этом он считает, что все российские игроки прибавляют в мастерстве.

«Посмотрите на того же Александра Головина. Георгий Джикия — молодец. Совершенно не понимаю критику в прессе в адрес Романа Зобнина. В отдельных играх он, может, и ошибается, но в целом свой уровень держит», — сказал Каряка.

Ранее гендиректор ЦСКА признался, что клуб получал предложение по Фернандесу.