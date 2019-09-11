Гендиректор ЦСКА признался, что клуб получал предложение по Фернандесу

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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб получал предложение по продаже защитника сборной России Марио Фернандеса, однако сам игрок захотел остаться в составе армейцев.

«Готов подтвердить, что по Фернандесу поступало очень достойное предложение. Игрок сразу дал понять, что хочет остаться в ЦСКА и финансовые аспекты его не интересуют. Хотя если бы трансфер состоялся, то он существенно поднял бы свою зарплату. Вместе с тем Фернандес сказал, что если клубу необходимо его продать, он готов, скажем так, подчиниться решению руководства клуба», — сказал Бабаев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Марио Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В 2016 году футболист получил российское гражданство и начал выступать за национальную сборную страны.

Ранее Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА.

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