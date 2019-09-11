Гендиректор ЦСКА признался, что клуб получал предложение по Фернандесу

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб получал предложение по продаже защитника сборной России Марио Фернандеса, однако сам игрок захотел остаться в составе армейцев.

«Готов подтвердить, что по Фернандесу поступало очень достойное предложение. Игрок сразу дал понять, что хочет остаться в ЦСКА и финансовые аспекты его не интересуют. Хотя если бы трансфер состоялся, то он существенно поднял бы свою зарплату. Вместе с тем Фернандес сказал, что если клубу необходимо его продать, он готов, скажем так, подчиниться решению руководства клуба», — сказал Бабаев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Марио Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В 2016 году футболист получил российское гражданство и начал выступать за национальную сборную страны.

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