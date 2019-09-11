Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА

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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.

«К сожалению, не удалось договориться с клубом. Если упрощать, мы предлагали аренду, а «Млада» настаивала исключительно на продаже. Но это была высокооплачиваемая аренда с обязательной опцией выкупа, если футболист проведёт определённое количество игр. Исходя из нашей модели игры и стиля Комличенко, у нас присутствовали определённые сомнения. Не хотелось иметь на длинном контракте игрока, недовольного тем, что он не получает достаточно игровой практики. Потому посчитали разумным попробовать договориться на аренду», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

Также генеральный директор не исключил возможности возвращения к переговорам по Комличенко во время зимнего трансферного окна.

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