Вратарь «Спартака» Максименко признался, что летом получил предложение из Турции

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Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко мог продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Вратарь «Спартака» Максименко признался, что летом получил предложение из Турции
  • РИА Новости

«Об уходе не думал, но предложение от турецкого клуба было. Но называть клуб не хочу. Не считаю себя готовым вратарём, который сейчас может просто так покинуть команду. Я принял осознанное решение остаться в «Спартаке», — цитирует Максименко Twitter фанатского движения клуба.

21-летний вратарь является воспитанником «Спартака». В первой команде Максименко дебютировал 25 октября 2017 года в 1/8 финала Кубка России против клуба «Спартак-Нальчик».

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Спартака» Адриано оформил первый хет-трик за новый клуб.

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