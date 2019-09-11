Вратарь «Спартака» Максименко признался, что летом получил предложение из Турции

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко мог продолжить карьеру в чемпионате Турции.

«Об уходе не думал, но предложение от турецкого клуба было. Но называть клуб не хочу. Не считаю себя готовым вратарём, который сейчас может просто так покинуть команду. Я принял осознанное решение остаться в «Спартаке», — цитирует Максименко Twitter фанатского движения клуба.

21-летний вратарь является воспитанником «Спартака». В первой команде Максименко дебютировал 25 октября 2017 года в 1/8 финала Кубка России против клуба «Спартак-Нальчик».

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Спартака» Адриано оформил первый хет-трик за новый клуб.