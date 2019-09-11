Экс-футболист «Спартака» Адриано оформил первый хет-трик за новый клуб

Бывший форвард московского «Спартака» Луис Адриано стал автором своего первого хет-трика в составе бразильского «Палмейраса».

Знаковое для 32-летнего форварда событие произошло в матче 16-го тура бразильской Серии А с «Флуминенсе», который завершился со счётом 3:0.

Адриано играл за «Спартак» с 2017 по 2019 год, записав в свой актив 25 голов и 15 голевых передач в 79 матчах. Летом 2019 года он перешёл в «Палмейрас».

UMA

DUAS

TRÊS VEZES LUIZ ADRIANO!



Que partida do atacante do Verdão! pic.twitter.com/U3bSgJy3yt — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 11 сентября 2019 г.

Ранее сообщалось, что «Спартак» выступит на товарищеском турнире в США.