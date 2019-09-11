Экс-футболист «Спартака» Адриано оформил первый хет-трик за новый клуб

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Бывший форвард московского «Спартака» Луис Адриано стал автором своего первого хет-трика в составе бразильского «Палмейраса».
Экс-футболист «Спартака» Адриано оформил первый хет-трик за новый клуб
  • © Ricardo Moreira/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Знаковое для 32-летнего форварда событие произошло в матче 16-го тура бразильской Серии А с «Флуминенсе», который завершился со счётом 3:0.

Адриано играл за «Спартак» с 2017 по 2019 год, записав в свой актив 25 голов и 15 голевых передач в 79 матчах. Летом 2019 года он перешёл в «Палмейрас».

Ранее сообщалось, что «Спартак» выступит на товарищеском турнире в США.

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