Экс-футболист «Спартака» Адриано оформил первый хет-трик за новый клуб
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Знаковое для 32-летнего форварда событие произошло в матче 16-го тура бразильской Серии А с «Флуминенсе», который завершился со счётом 3:0.
Адриано играл за «Спартак» с 2017 по 2019 год, записав в свой актив 25 голов и 15 голевых передач в 79 матчах. Летом 2019 года он перешёл в «Палмейрас».
UMA— Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 11 сентября 2019 г.
DUAS
TRÊS VEZES LUIZ ADRIANO!
Que partida do atacante do Verdão! pic.twitter.com/U3bSgJy3yt
Ранее сообщалось, что «Спартак» выступит на товарищеском турнире в США.