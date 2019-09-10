«Спартак» выступит на товарищеском турнире в США

Московский «Спартак» примет участие в товарищеском турнире Florida Cup, который состоится в январе 2020 года.

«Участие во Florida Cup — это уникальный опыт для московского «Спартака». Во-первых, команда проведёт зимний подготовительный период в отличных условиях. Во-вторых, нас ждёт очень интересный и сильный состав участников: нашим болельщикам будет увлекательно увидеть «Спартак» в играх против ведущих латиноамериканских команд. Наконец, участие во Florida Cup — возможность расширить нашу болельщицкую базу за океаном. Надеюсь, у «Спартака» появится много новых фанатов в США», — цитирует пресс-служба клуба генерального директора красно-белых Томаса Цорна.

Турнир во Флориде пройдёт с 13 по 20 января 2020 года. Соперниками «Спартака» станут бразильские «Коринтианс», «Палмейрас», а также «Атлетико Насьональ» из Колумбии.

Ранее сообщалось, что вратарь «Спартака» Селихов пропустит семь-восемь месяцев из-за травмы.