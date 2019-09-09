СМИ: Вратарь «Спартака» Селихов пропустит семь — восемь месяцев из-за травмы

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Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов пропустит из-за травмы ахиллова сухожилия большую часть сезона.
СМИ: Вратарь «Спартака» Селихов пропустит семь — восемь месяцев из-за травмы
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в ближайшее время футболист отправится в Финляндию, где перенесёт операцию. 

После этого ему предстоит реабилитация, которая займёт от семи до восьми месяцев.

Селихов перешёл в «Спартак» в 2017 году. На его счету 37 матчей в составе красно-белых.

Ранее сообщалось, что Селихов получил травму ахилла на следующий день после возвращения в общую группу «Спартака».

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