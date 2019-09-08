Селихов получил травму ахилла на следующий день после возвращения в общую группу «Спартака»

Голкипер московского клуба «Спартак» Александр Селихов получил повреждение на тренировочном занятии команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, во время выполнения упражнений скоростно-силовой направленности вратарь травмировал ахиллово сухожилие.

Отмечается, что речь идёт о частичном повреждении. Сроки восстановления станут известны после углублённого обследования.

25-летний голкипер вернулся к занятиям в общей группе 7 сентября. Он пропустил старт сезона из-за травмы мизинца левой руки.

Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» Ведран Чорлука получил травму в товарищеском матче.