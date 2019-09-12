В ЦСКА рассказали, готов ли клуб пригласить Мамаева

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Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможном приглашении в команду полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, который 17 сентября должен выйти на свободу из колонии.
В ЦСКА рассказали, готов ли клуб пригласить Мамаева
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Кандидатуру Мамаева в случае разрыва контракта с «Краснодаром» рассматривать не будем. Дело не в том, что в ЦСКА категорически не должно быть футболистов с негативным имиджем. Всё-таки это больше спортивные причины. Нет-нет да обсуждаем это с Гончаренко», — приводит слова гендиректора «Чемпионат».

По его словам, Мамаев не сможет усилить армейцев со спортивной точки зрения. При этом он считает, что в этой жизни каждый имеет право на ошибку, а Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин искупили вину в полной мере, отбыв наказание.

«Поэтому нельзя больше трогать их на эту тему, если они не дадут поводов в будущем, на что мне хочется надеяться. Так что речь не идёт о репутации — речь идёт исключительно о спортивных аспектах», — добавил Бабаев.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева.

Ранее гендиректор ЦСКА признался, что клуб получал предложение по Марио Фернандесу.

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