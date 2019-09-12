Нурмагомедов заявил, что Порье оказался крепче Макгрегора
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«Порье физически крепкий. Не ожидал, что он будет скользким», — сказал спортсмен после прилёта в Дагестан.
По его словам, он намеренно отдал противнику шею, чтобы тот устал во время проведения удушающего приёма «гильотина». Тем не менее ему в ходе этого манёвра пришлось проявить расторопность.
«Порье оказался очень крепким соперником. Намного крепче, чем Макгрегор», — добавил Нурмагомедов.
В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов прилетел в Махачкалу.