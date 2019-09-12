Нурмагомедов заявил, что Порье оказался крепче Макгрегора

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что не ожидал такого хорошего сопротивления от американца Дастина Порье в титульном поединке на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

«Порье физически крепкий. Не ожидал, что он будет скользким», — сказал спортсмен после прилёта в Дагестан.

По его словам, он намеренно отдал противнику шею, чтобы тот устал во время проведения удушающего приёма «гильотина». Тем не менее ему в ходе этого манёвра пришлось проявить расторопность.

«Порье оказался очень крепким соперником. Намного крепче, чем Макгрегор», — добавил Нурмагомедов.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов прилетел в Махачкалу.