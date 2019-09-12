Нурмагомедов прилетел в Махачкалу

Председатель правительства Дагестана Артём Здунов рассказал о прибытии российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в Махачкалу после победы над американцем Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

«Сегодня поздно ночью в аэропорту столицы встретили чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова... Эта победа стала 28-й в карьере нашего бойца, при этом он не потерпел ни одного поражения. В Дагестане Хабиба не было 100 дней», — написал Здунов в своём Instagram.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее чемпион Bellator заявил, что мог бы победить Нурмагомедова.