Чемпион Bellator считает, что мог бы победить Нурмагомедова

Короткая ссылка
Чемпион Bellator в лёгкой и полулёгкой весовых категориях бразилец Патрисиу Фрейри заявил, что смог бы победить российского обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Чемпион Bellator считает, что мог бы победить Нурмагомедова
  • © Anadolu Agency via Getty Images

«У Хабиба феноменальные способности в борьбе и самбо. Но у него есть слабое место — ноги. Глейсон Тибау хорошо выглядел в бою с ним. Если я кулаком попаду в него, то всё закончится. А мой кулак достигнул бы цели», — цитирует Фрейри MMA Fighting.

Он также отметил, что последний соперник Нурмагомедова американец Дастин Порье является слабым бойцом, из-за чего мало кто думал о поражении россиянина.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. 

Ранее отец Нурмагомедова заявил, что у него и его сына есть приглашения от болельщиков из различных стран и городов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить