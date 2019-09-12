Чемпион Bellator считает, что мог бы победить Нурмагомедова

Чемпион Bellator в лёгкой и полулёгкой весовых категориях бразилец Патрисиу Фрейри заявил, что смог бы победить российского обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«У Хабиба феноменальные способности в борьбе и самбо. Но у него есть слабое место — ноги. Глейсон Тибау хорошо выглядел в бою с ним. Если я кулаком попаду в него, то всё закончится. А мой кулак достигнул бы цели», — цитирует Фрейри MMA Fighting.

Он также отметил, что последний соперник Нурмагомедова американец Дастин Порье является слабым бойцом, из-за чего мало кто думал о поражении россиянина.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее отец Нурмагомедова заявил, что у него и его сына есть приглашения от болельщиков из различных стран и городов России.