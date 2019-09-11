Отец Нурмагомедова: у нас есть приглашения от различных стран и городов России
- РИА Новости
«Хотим сказать от лица нашей команды огромное спасибо всем. Именно болельщики мотивировали нас на победу. Словами не передать атмосферу в те дни в Абу-Даби. Нам предстоит встретиться с болельщиками на родине. Также есть приглашения от различных стран и городов России, но не всё возможно выполнить в короткие сроки. Хабиб был в отъезде более 100 дней. Мы будем встречаться с вами по возможности», — гласит пост Абдулманапа Нурмагомедова в Instagram.
В последнем бою на турнире UFC 242 Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона организации в лёгком весе.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедову рекомендована неделя без физических нагрузок.