СМИ: Нурмагомедову рекомендована неделя без физических нагрузок

Стал известен результат медицинского обследования участников главного боя вечера на турнире UFС 242 в Абу-Даби, в котором встретились россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье.

Как сообщает MMA Junkie, победителю поединка Хабибу Нурмагомедову рекомендовано не заниматься спортом на протяжении семи дней, а его сопернику Дастину Порье — в течение месяца.

В поединке с американцем россиянину удалось защитить титул чемпиона UFC в лёгком весе. Нурмагомедов вынудил Порье сдаться в середине третьего раунда после успешного удушающего захвата.

Ранее менеджер заявил, что Макгрегор не имеет шансов на реванш с Нурмагомедовым.