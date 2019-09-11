СМИ: Нурмагомедову рекомендована неделя без физических нагрузок
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Как сообщает MMA Junkie, победителю поединка Хабибу Нурмагомедову рекомендовано не заниматься спортом на протяжении семи дней, а его сопернику Дастину Порье — в течение месяца.
В поединке с американцем россиянину удалось защитить титул чемпиона UFC в лёгком весе. Нурмагомедов вынудил Порье сдаться в середине третьего раунда после успешного удушающего захвата.
Ранее менеджер заявил, что Макгрегор не имеет шансов на реванш с Нурмагомедовым.