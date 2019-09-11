СМИ: Нурмагомедову рекомендована неделя без физических нагрузок

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Стал известен результат медицинского обследования участников главного боя вечера на турнире UFС 242 в Абу-Даби, в котором встретились россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье.
СМИ: Нурмагомедову рекомендована неделя без физических нагрузок
  • © Anadolu Agency via Getty Images

Как сообщает MMA Junkie, победителю поединка Хабибу Нурмагомедову рекомендовано не заниматься спортом на протяжении семи дней, а его сопернику Дастину Порье — в течение месяца.

В поединке с американцем россиянину удалось защитить титул чемпиона UFC в лёгком весе. Нурмагомедов вынудил Порье сдаться в середине третьего раунда после успешного удушающего захвата.

Ранее менеджер заявил, что Макгрегор не имеет шансов на реванш с Нурмагомедовым.

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