Менеджер заявил, что Макгрегор не имеет шансов на реванш с Нурмагомедовым

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Али Абдельазиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что реванш россиянина с ирландцем Конором Макгрегором не состоится.
Менеджер заявил, что Макгрегор не имеет шансов на реванш с Нурмагомедовым
  • © Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

«Сейчас Макгрегор уже никому не нужен, его время ушло. Мы о нём даже говорить не хотим. Зачем? Хабиб уже победил его. Единственное, что Конор умеет, — раскручивать всякую грязь. Мы, мусульмане, не собираемся участвовать в этом. Вы видели поединок с Порье, после него было только взаимное уважение. Шансы Макгрегора на реванш — 0,00%. Реванша не будет», — цитирует Абдельазиза TMZ.

В первом бою, который состоялся на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе в октябре 2018 года, Хабиб Нурмагомедов удушающим приёмом победил Конора Магрегора. После поединка произошла потасовка при участии лагерей обеих команд.

Ранее менеджер Нурмагомедова заявил о возможном поединке с Сен-Пьером.

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