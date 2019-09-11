Менеджер Нурмагомедова заявил о возможном поединке с Сен-Пьером

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Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз заявил, что следующим соперником его клиента может стать экс-чемпион организации в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер.
Менеджер Нурмагомедова заявил о возможном поединке с Сен-Пьером
  • © Anadolu Agency via Getty Images

«Насколько я знаю, следующий соперник Нурмагомедова — Жорж Сен-Пьер, а не Тони Фергюсон. Это то, чего хочу я. Для нас главное, чтобы Хабиб получил своё. Если он позвонит мне и скажет, что хочет провести поединок с Сен-Пьером, то именно канадец будет следующим. Для Хабиба важно оставить наследие. Его встреча с Сен-Пьером стала бы огромным событием. Дана Уайт — бизнесмен, и он понимает, что бой Нурмагомедова с Сен-Пьером принесёт очень много денег. Это может случиться в этом году», — заявил менеджер в разговоре с TMZ.

Жорж Сен-Пьер завершил карьеру в феврале 2019 года. За время своих выступлений канадец становился чемпионом UFC в полусредней (до 77,1 кг) и средней (до 83,9 кг) весовых категориях.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов хотел бы провести защиту титула чемпиона UFC в Москве.

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