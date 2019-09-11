Нурмагомедов хотел бы провести защиту титула чемпиона UFC в Москве

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов хочет провести бой в защиту своего титула в Москве.

Об этом заявил отец и тренер 30-летнего россиянина Абдулманап Нурмагомедов, слова которого передаёт ТАСС.

«Для Хабиба достаточно 30:0. Что касается последнего боя, то, конечно, нам бы хотелось провести последнюю защиту титула в Москве», — пояснил специалист.

В настоящее время в активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Он дважды успешно защитил свой титул, завоёванный в апреле 2018 года.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов остался вторым в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.