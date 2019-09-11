Тренер Нурмагомедова не беспокоился о «гильотине» в исполнении Порье

Тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес высказал мнение об эпизоде боя своего подопечного с Дастином Порье, когда американец попытался применить удушающий приём «гильотина».

«Я мысленно смеялся, потому что понимал, что Дастин уничтожит свои руки. Я не волновался по поводу «гильотины» от Порье. Беспокоился лишь, что рефери посчитает, что Хабиб уже уснул. Но по рукам видно было, что это не так», — приводит слова Мендеса «Матч ТВ» со ссылкой на MMA Junkie.

Он отметил, что захват в исполнении Порье не вызвал у него беспокойства, поскольку во время подготовки к бою он видел, как Нурмагомедов сумел выбраться из подобного положения в противостоянии с борцом первого дивизиона Кайлом Кричмером.

«Он взял Хабиба на удушающий. Тогда я подумал: «Это конец». Ожидал, что впервые увижу, как Хабиб стучит, даже за телефоном полез, чтобы заснять этот момент. До этого он мне говорил, что никогда не сдавался. И тогда он каким-то образом вышел с того положения. Я вообще не понимаю, как он это сделал», — добавил специалист.

Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов остался вторым в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.