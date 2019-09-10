Сафин: глупо гнаться за деньгами, чтобы увешать купюрами гроб

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин рассказал, почему практически перестал интересоваться теннисом.

«Теннис не разлюбил, просто это был один из жизненных этапов. Нужно собирать опыт в разных сферах, а не застревать на чём-то одном. Когда мы умираем, у нас остаются только накопленные знания, а ни в коем случае не деньги. Напылесосить их как можно больше — глупое занятие. Чтобы потом увешать купюрами гроб?» — заявил двукратный победитель турниров Большого шлема в интервью RT.

Кроме того, он посоветовал родителям не стараться защитить своих детей при помощи нажитого богатства.

«Состояние лишь в редких случаях передаётся дальше. Единицы семей сумели сохранить свой капитал и создать династию. Как правило, при помощи денег родители пытаются оградить от своего опыта детей, и те растут в тепличных условиях, а значит, только слабеют. Все это знают, но почему-то никто не хочет обращать внимание», — заключил экс-теннисист.

Ранее Сафин поделился мнением о взаимоотношениях между болельщиками и российским теннисистом Даниилом Медведевым.