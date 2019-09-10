Сафин: глупо гнаться за деньгами, чтобы увешать купюрами гроб

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Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин рассказал, почему практически перестал интересоваться теннисом.
Сафин: глупо гнаться за деньгами, чтобы увешать купюрами гроб
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Теннис не разлюбил, просто это был один из жизненных этапов. Нужно собирать опыт в разных сферах, а не застревать на чём-то одном. Когда мы умираем, у нас остаются только накопленные знания, а ни в коем случае не деньги. Напылесосить их как можно больше — глупое занятие. Чтобы потом увешать купюрами гроб?» — заявил двукратный победитель турниров Большого шлема в интервью RT.

Кроме того, он посоветовал родителям не стараться защитить своих детей при помощи нажитого богатства.

«Состояние лишь в редких случаях передаётся дальше. Единицы семей сумели сохранить свой капитал и создать династию. Как правило, при помощи денег родители пытаются оградить от своего опыта детей, и те растут в тепличных условиях, а значит, только слабеют. Все это знают, но почему-то никто не хочет обращать внимание», — заключил экс-теннисист.

Ранее Сафин поделился мнением о взаимоотношениях между болельщиками и российским теннисистом Даниилом Медведевым.

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