IAAF отказала чемпионке ОИ Чичеровой в предоставлении нейтрального статуса

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала 18 российским спортсменам, в том числе олимпийской чемпионке 2012 года в Лондоне в прыжках в высоту Анне Чичеровой, в предоставлении нейтрального статуса.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), в список из 18 спортсменов, не получивших допуск к международным стартам, помимо Чичеровой, вошли: Анна Авдеева (толкание ядра), Александра Гуляева (800, 1500 м), Алёна Гордеева (толкание ядра), Ангелина Жук-Краснова (прыжок с шестом), Антонина Кривошапка (400 м), Екатерина Конева (прыжок в длину, тройной прыжок), Дарья Нидбайкина (тройной прыжок), Константин Плохотников (1500 м, 3000 м с/п), Евгения Соловьёва (толкание ядра), Екатерина Строкова (метание диска), Александра Ярышкина (прыжок в высоту), Максим Якушев (3000 м с препятствиями), Елена Лашманова (спортивная ходьба), Наталья Погребняк (100, 200 м), Екатерина Завьялова (800, 1500 м), Павел Савин (400 м), Анастасия Витюгова (метание диска).

С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF, которое было продлено на заседании совета IAAF 9 июня.

Ранее сообщалось, что IAAF предоставила нейтральный статус 11 российским легкоатлетам.