IAAF предоставила нейтральный статус 11 российским легкоатлетам

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) предоставила нейтральный статус 11 российским спортсменам.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), в список спортсменов, получивших допуск к международным стартам, вошли Михаил Акименко (прыжки в высоту), Ксения Аксёнова (400 м), Ирина Иванова (прыжки с шестом), Владислав Панасенков (метание копья), Дмитрий Сорокин (тройной прыжок), Сардана Трофимова (марафон), Анна Тропина (бег с препятствиями), Юлия Турова (спортивная ходьба), Наталья Аксёнова (прыжки в высоту), Анатолий Рыбаков (5000 м, 10 000 м), Константин Шабанов (110 м с барьерами).

С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF, которое было продлено на заседании совета IAAF 9 июня.

Ранее сообщалось, что Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом в матчевой встрече сборных Европы и США.