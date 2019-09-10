IAAF предоставила нейтральный статус 11 российским легкоатлетам

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) предоставила нейтральный статус 11 российским спортсменам.
IAAF предоставила нейтральный статус 11 российским легкоатлетам
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), в список спортсменов, получивших допуск к международным стартам, вошли Михаил Акименко (прыжки в высоту), Ксения Аксёнова (400 м), Ирина Иванова (прыжки с шестом), Владислав Панасенков (метание копья), Дмитрий Сорокин (тройной прыжок), Сардана Трофимова (марафон), Анна Тропина (бег с препятствиями), Юлия Турова (спортивная ходьба), Наталья Аксёнова (прыжки в высоту), Анатолий Рыбаков (5000 м, 10 000 м), Константин Шабанов (110 м с барьерами).

С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF, которое было продлено на заседании совета IAAF 9 июня.

Ранее сообщалось, что Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом в матчевой встрече сборных Европы и США.

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