Порье о поражении от Нурмагомедова: со мной не покончено

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Американский боец смешанного стиля Дастин Порье обратился к своим фанатам после поражения от чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в титульном поединке на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

«Не получил тот результат, который я хотел добыть в субботу. Это то, что порой случается, когда вы гоняетесь за величием. Я отдал этой цели всего себя. Я побеждён, но со мной ещё не покончено», — написал Порье в своём Instagram.

Он также поблагодарил своих болельщиков за поддержку, отметив, что ему действительно больно проигрывать, но он уже знаком с этим чувством.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. 

Ранее наследный принц Абу-Даби встретился с Нурмагомедовым и его отцом.

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