«Автомобилист» по буллитам одолел «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ

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Екатеринбургский «Автомобилист» в серии буллитов взял верх над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Автомобилист» по буллитам одолел «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ
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Основное время встречи, прошедшей в Екатеринбурге, завершилось со счётом 2:2.

В составе местного коллектива отличились Артём Гареев и Алексей Василевский. У гостей шайбы забросили Деннис Расмуссен и Денис Паршин.

В серии буллитов хозяевам победу принёс точный бросок Найджела Доуса.

В другом матче игрового дня пекинский «Куньлунь Ред Стар» уступил «Барысу» из Нур-Султана.

Ранее «Спартак» проиграл минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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