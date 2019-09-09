«Автомобилист» по буллитам одолел «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» в серии буллитов взял верх над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Екатеринбурге, завершилось со счётом 2:2.

В составе местного коллектива отличились Артём Гареев и Алексей Василевский. У гостей шайбы забросили Деннис Расмуссен и Денис Паршин.

В серии буллитов хозяевам победу принёс точный бросок Найджела Доуса.

В другом матче игрового дня пекинский «Куньлунь Ред Стар» уступил «Барысу» из Нур-Султана.

Ранее «Спартак» проиграл минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.