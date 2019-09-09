«Автомобилист» по буллитам одолел «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ
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Основное время встречи, прошедшей в Екатеринбурге, завершилось со счётом 2:2.
В составе местного коллектива отличились Артём Гареев и Алексей Василевский. У гостей шайбы забросили Деннис Расмуссен и Денис Паршин.
В серии буллитов хозяевам победу принёс точный бросок Найджела Доуса.
В другом матче игрового дня пекинский «Куньлунь Ред Стар» уступил «Барысу» из Нур-Султана.
Ранее «Спартак» проиграл минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.