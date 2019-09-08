«Спартак» проиграл минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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Встреча, проходившая на «ЦСКА Арене» в Москве, завершилась со счётом 4:5.
В составе «Спартака» забрасывали Яков Рылов, Патрик Херсли, Михаил Юньков и Мартиньш Карсумс. У динамовцев отличились Александр Павлович, Теэму Пулккинен, Сергей Костицын, Стефан Эллиотт и Михаил Стефанович.
«Спартак» потерпел третье поражение в стартовых четырёх матчах чемпионата. «Динамо» одержало третью победу подряд на старте сезона.
Ранее сообщалось, что «Авангард» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.