«Спартак» проиграл минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» проиграл минскому «Динамо», растеряв по ходу матча преимущество в две шайбы.
«Спартак» проиграл минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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Встреча, проходившая на «ЦСКА Арене» в Москве, завершилась со счётом 4:5.

В составе «Спартака» забрасывали Яков Рылов, Патрик Херсли, Михаил Юньков и Мартиньш Карсумс. У динамовцев отличились Александр Павлович, Теэму Пулккинен, Сергей Костицын, Стефан Эллиотт и Михаил Стефанович.

«Спартак» потерпел третье поражение в стартовых четырёх матчах чемпионата. «Динамо» одержало третью победу подряд на старте сезона.

Ранее сообщалось, что «Авангард» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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