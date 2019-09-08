«Авангард» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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В поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Аавнгард» одержал победу над «Торпедо».
«Авангард» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, проходившая в Балашихе, завершилась со счётом 4:2 в пользу хоккеистов «Авангарда».

В составе победителей забрасывали Тейлор Бек, Кирилл Семёнов, Сергей Шумаков и Сергей Широков. У «Торпедо» отличились Джонатан Шрёдер и Станислав Бочаров.

«Авангард» одержал третью победу в четырёх стартовых встречах сезона, «Торпедо», напротив, потерпело третье поражение.

Ранее агент Бурдасова заявил, что если сегодня игрок не получит контракт в НХЛ, то останется в России.

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