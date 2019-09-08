Агент Бурдасова: если сегодня не получаем контракт в НХЛ, остаёмся в России

Шуми Бабаев, представитель российского форварда Антона Бурдасова, рассказал о шансах игрока продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Если мы до конца сегодняшнего дня не получаем контракт в НХЛ, то Бурдасов остаётся в России. Мы ждём уже неделю, но понимаем, что не успеем получить визу и попасть в тренировочный лагерь. Пропускать его не стоит, это уже проверено. Вероятность, что он останется в России, — 90%. Есть ряд клубов, там не только «Авангард», есть ещё «Уфа». Переговоры начнутся завтра», — цитирует агента Sport24.

В прошлом сезоне Антон Бурдасов защищал цвета «Салавата Юлаева» в Континентальной хоккейной лиге.

Ранее агент Бурдасова говорил, что вопрос о переезде форварда в НХЛ решится в ближайшие дни.