Агент Бурдасова: если сегодня не получаем контракт в НХЛ, остаёмся в России

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Шуми Бабаев, представитель российского форварда Антона Бурдасова, рассказал о шансах игрока продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Агент Бурдасова: если сегодня не получаем контракт в НХЛ, остаёмся в России
  • РИА Новости

«Если мы до конца сегодняшнего дня не получаем контракт в НХЛ, то Бурдасов остаётся в России. Мы ждём уже неделю, но понимаем, что не успеем получить визу и попасть в тренировочный лагерь. Пропускать его не стоит, это уже проверено. Вероятность, что он останется в России, — 90%. Есть ряд клубов, там не только «Авангард», есть ещё «Уфа». Переговоры начнутся завтра», — цитирует агента Sport24.

В прошлом сезоне Антон Бурдасов защищал цвета «Салавата Юлаева» в Континентальной хоккейной лиге.

Ранее агент Бурдасова говорил, что вопрос о переезде форварда в НХЛ решится в ближайшие дни.

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