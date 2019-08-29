Агент Бурдасова считает, что вопрос о переезде форварда в НХЛ решится в ближайшие дни

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Шуми Бабаев, агент форварда Антона Бурдасова, рассказал о работе в направлении подписания клиента в один из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Агент Бурдасова считает, что вопрос о переезде форварда в НХЛ решится в ближайшие дни
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Переговоров с «Филадельфией» не было, мы просто спрашивали у «Флайерз», нужен ли им Антон. Они ответили, что не нужен. Это не переговоры, а обычный вопрос. Мы сейчас общаемся с другими клубами, потому по НХЛ ещё ничего не решено. Думаю, сегодня-завтра должно всё решиться», — цитирует Бабаева Sport24.

В прошлом сезоне Бурдасов выступал за «Салават Юлаев». Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге спортсмен провёл 475 матчей, в которых набрал 206 очков (105 + 101).

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» отказалась подписывать хоккеиста Бурдасова.

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