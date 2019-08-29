Источник: «Филадельфия» отказалась подписывать хоккеиста Бурдасова

Агенты российского форварда Антона Бурдасова не сумели договориться с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) о контракте для своего клиента.

Как сообщает oбозреватель Philadelphia Daily News Сэм Карчиди, руководство клуба «Филадельфия Флайерз» решило не подписывать контракт с российским форвардом Антоном Бурдасовым.

В прошлом сезоне 27-летний нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за «Салават Юлаев». В регулярном чемпионате форвард сыграл 50 матчей и набрал 31 очко (19 + 12). Также на его счету два поединка в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Овечкин возглавляет список лучших снайперов в НХЛ за последние пять лет.