Источник: «Филадельфия» отказалась подписывать хоккеиста Бурдасова
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Как сообщает oбозреватель Philadelphia Daily News Сэм Карчиди, руководство клуба «Филадельфия Флайерз» решило не подписывать контракт с российским форвардом Антоном Бурдасовым.
В прошлом сезоне 27-летний нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за «Салават Юлаев». В регулярном чемпионате форвард сыграл 50 матчей и набрал 31 очко (19 + 12). Также на его счету два поединка в плей-офф.
Ранее сообщалось, что Овечкин возглавляет список лучших снайперов в НХЛ за последние пять лет.