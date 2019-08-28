Овечкин возглавляет список лучших снайперов в НХЛ за последние пять лет

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Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил список лучших снайперов лиги за последние пять лет.
Овечкин возглавляет список лучших снайперов в НХЛ за последние пять лет
  • © Greg Thompson/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. За последние пять лет 33-летний россиянин стал автором 236 голов.

Его ближайшим преследователем по данному показателю является канадский центрфорвард Джон Таварес, перешедший в текущее межсезонье из «Нью-Йорк Айлендерс» в «Торонто Мейпл Лифс». В его активе 183 гола.

Третье и четвёртое места занимают россияне Владимир Тарасенко («Нью-Йорк Рейнджерс») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), забросившие 182 и 179 шайб соответственно.

Пятёрку замыкает форвард «Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн — 178 голов.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Вашингтона» Том Уилсон поддержал Кузнецова, дисквалифицированного за кокаин.

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