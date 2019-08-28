Овечкин возглавляет список лучших снайперов в НХЛ за последние пять лет
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Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. За последние пять лет 33-летний россиянин стал автором 236 голов.
Его ближайшим преследователем по данному показателю является канадский центрфорвард Джон Таварес, перешедший в текущее межсезонье из «Нью-Йорк Айлендерс» в «Торонто Мейпл Лифс». В его активе 183 гола.
Третье и четвёртое места занимают россияне Владимир Тарасенко («Нью-Йорк Рейнджерс») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), забросившие 182 и 179 шайб соответственно.
Пятёрку замыкает форвард «Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн — 178 голов.
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