Овечкин возглавляет список лучших снайперов в НХЛ за последние пять лет

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил список лучших снайперов лиги за последние пять лет.

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. За последние пять лет 33-летний россиянин стал автором 236 голов.

Его ближайшим преследователем по данному показателю является канадский центрфорвард Джон Таварес, перешедший в текущее межсезонье из «Нью-Йорк Айлендерс» в «Торонто Мейпл Лифс». В его активе 183 гола.

Третье и четвёртое места занимают россияне Владимир Тарасенко («Нью-Йорк Рейнджерс») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), забросившие 182 и 179 шайб соответственно.

Пятёрку замыкает форвард «Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн — 178 голов.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Вашингтона» Том Уилсон поддержал Кузнецова, дисквалифицированного за кокаин.