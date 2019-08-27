Хоккеист «Вашингтона» Уилсон поддержал Кузнецова, дисквалифицированного за кокаин

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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Том Уилсон считает, что кокаиновый скандал поможет его партнёру по команде Евгению Кузнецову вырасти как личности.
Хоккеист «Вашингтона» Уилсон поддержал Кузнецова, дисквалифицированного за кокаин
  • Reuters

«Мы прикроем спину Кузнецову. Надеюсь, Евгений сумеет пройти через это. Он вырастет как личность и как хоккеист. Мы сосредоточены на «Вашингтоне». Что бы ни произошло на международном уровне, нас это не касается. Жаль, что он не сможет играть за сборную четыре года. Кузнецов гордится игрой за свою страну», — приводит слова Уилсона Sportsnet.

Российский хоккеист был отстранён на четыре года после обнаружения кокаина в его допинг-пробе. На НХЛ дисквалификация не распространяется.

Ранее Назаров призвал прекратить втаптывать Кузнецова в грязь из-за дисквалификации за кокаин.

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